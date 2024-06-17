ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP), Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası heyetleri ağırladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında DSP'yi, AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi, Zafer Partisi ve diğer partilerin heyetleri ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Genel Sekreter Hasan Erçelebi ve beraberindeki heyet tarafından ağırlandı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde, konuk heyetler, çiçek ve çikolata getirirken, DSP'de de konuklara çay, kahve ve çikolata ikram edildi.