Toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, halka bayram alışverişlerini yerel esnaftan yapma çağrısında bulunan Erdoğan, "Bayramlar, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı pekiştiren önemli zamanlardır. Birbirimizi arayıp sormalı, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmalıyız. Bu bayramda alışverişlerimizi Denizli'deki esnaftan yaparak onlara destek olalım" dedi.

Başkan Erdoğan, yazılı açıklamasında, bayramların manevi atmosferinin paylaşma ve hoşgörüyü sembolize ettiğini belirterek, "Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın getirdiği huzur ve mutluluğun bayramın asıl maneviyatını oluşturduğunu hatırlattı. Erdoğan, milli birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara el ele ulaşmayı temenni ederek, DTO olarak Denizli’nin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunan tüm üyelere, iş insanlarına ve halka mutlu, huzurlu ve bereketli bir bayram dileklerini iletti.

Erdoğan ayrıca, bayram alışverişlerinin yerel işletmelerden yapılmasının esnafa büyük destek sağlayacağını ifade etti.