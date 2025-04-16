Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kadın girişimcilerle bir araya geldi. Yardımlaşma dernekleri ve üretici kooperatiflerin temsilcilerini ağırlayan Erdoğan, “Kadınlarımızın iş dünyasında daha aktif olması için her zaman yanlarındayız” dedi.

Kadın kooperatiflerinden ziyaret

Denizli Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Duygu Göksu Karaçay, DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleşen ziyarette, dernek faaliyetleri ve girişimcilik projeleri hakkında bilgi verildi.

Karaçay, DTO’nun desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı için verilen katkının artarak sürmesini istedi.

El emeği ürünlerden hediye sepeti

Kadın girişimciler, el emeği ile ürettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepeti Başkan Erdoğan’a hediye etti. Erdoğan, ürünleri tek tek inceleyerek üretim süreçleri hakkında sorular yöneltti ve kadınları daha aktif olmaya teşvik etti.

Foamiran çiçeklerle kadın istihdamına katkı

DTO Başkanı Erdoğan, yapay çiçek ve nikah şekeri üretimi yapan Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yönetimini de ağırladı. Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin Candoğan ve yardımcıları Aysun Erbeği ile Zehra Issı, projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Erdoğan, “Kadınlarımız tarafından kurulan bu kooperatif hem girişimcilik açısından örnek hem de yeni bir iş alanı oluşturuyor. Başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hukuk ofisi açılışına davet

Arabulucu Avukat Birsen Önceler de DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret ederek, 18 Nisan’da gerçekleşecek olan hukuk ve danışmanlık ofisinin açılışına davet etti. Erdoğan, başarı temennilerinde bulunarak, hukuk alanındaki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Denizli müftüsü ve sektör temsilcileriyle buluşma

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, cami derneği yöneticisi Tanju Beştaş ve Otonomi Denizli Başkanı Tekin Türkkal ile de görüştü. İş birliği alanları ve yerel sektörlerin gelişimi üzerine istişarelerde bulunuldu.

Üye ziyaretleri sürüyor

DTO üyesi iş insanı Sedat Doğaç’ın mağaza yenileme davetine katılan Erdoğan, işyeri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamasında, “Sayın Doğaç, örnek bir girişimcidir. Yeni sezon için başarılar dilerim” dedi.

Emniyet teşkilatına lokma hayrı

Erdoğan, Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit ve lokma hayrına katıldı. Ulu Cami'deki etkinlikte, şehit polisler dualarla anıldı.

Başkan Erdoğan, “Polis Teşkilatımızın haftasını kutluyor, şehitlerimize rahmet, görevdeki tüm polislerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.