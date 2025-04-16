YSK, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebini reddetti. Başvuru, tam kanunsuzluk gerekçesiyle YSK’ye taşınmıştı.

YSK, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı iptali talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi yönündeki başvuruyu reddetti. Başvuru, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK’ye taşınmıştı.

İtiraz neden reddedildi?

Kemal Çiftçi, CHP’nin kurultayının iptali ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuştu. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, bu itirazı reddetmişti. Kurul, başvurucunun iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmaması nedeniyle itirazın reddedilmesine karar verdi.

Kararda, "Başvurucu Kemal Çiftçi’nin adaylık müracaatı ile ilgili iddiaları, adı geçen siyasi partinin 21. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Divanın yetkisinde olup, ayrıca Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği diğer iddialarını herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

YSK kararı kesinlik nedeniyle reddetti

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararının kesin olduğuna ve tam kanunsuzluk durumunun bulunmadığına dikkat çeken YSK, başvuruyu kesinlik nedeniyle reddetti.