Karşıyaka'da otomobilin motor kısmına girip sıkışan bir kedi yavrusu kurtarıldı. Olay, Mavişehir Mahallesi'ndeki alışveriş merkezine gelen bir sürücünün eve dönerken motor bölümünden gelen sesi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Kediyi fark eden sürücü itfaiyeyi aradı

Eve dönüş yolunda aracından gelen garip sesler duyan sürücü, aracını yol kenarında durdurdu. Motor kısmını açtığında, bir kedi yavrusunun sıkışmış olduğunu fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayan sürücü, hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Sıkıştığı yerden başarıyla çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Motor kısmında sıkışan yavru kedi, dikkatli ve özenli bir çalışma sonucunda sıkıştığı yerden başarıyla çıkarıldı.

Kediyi kurtaran ekipler hatıra fotoğrafı çekildi

Kurtarılan kedi yavrusuna mama ve su veren itfaiye ekipleri, kediyi salmadan önce sürücüyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Ekiplerin dikkatli ve hızlı müdahalesi, kediyi zarar görmeden kurtarmalarını sağladı. Sürücü, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek kediyi doğal ortamına bıraktı.