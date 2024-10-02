Dto Başkanı Uğur Erdoğan’dan Denizli Osb’ye Ziyaret

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen iş insanı Derya Baltalı’ya tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında DTO heyeti, yeni OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletirken, kurumlar arasındaki uzun soluklu iş birliğinin güçlendirilerek devam edeceği belirtildi. Erdoğan, Baltalı’nın deneyimi ile OSB’nin Denizli sanayisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"İş birliğimiz Denizli'yi güçlendirecek"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevi için tebriklerini iletti. Ziyarette DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Samimi bir atmosferde geçen toplantıda, DTO ve Denizli OSB’nin bugüne kadar yürüttüğü projeler ve kurumsal iş birliği konuları ele alındı.

Erdoğan, konuşmasında, Derya Baltalı’nın OSB Başkanlığı’na seçilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Denizli sanayicisi, bölgeyi iyi bilen, duayen bir isme OSB’yi emanet etti. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Denizli ve iş dünyamız için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar önemli işlere imza attık, bundan sonra da birlikte daha iyilerini yapacağız,” dedi. Erdoğan, ayrıca, Baltalı’nın sanayiye yeni bir soluk getireceğine inandıklarını ifade ederek, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Projeler hakkında bilgilendirme yapıldı

Ziyaret sırasında Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, iki kurumun ortaklaşa yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle Denizli Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi gibi bölge sanayisine katkı sağlayan çalışmaların altı çizildi. Ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası destekli İleri Arıtma Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi hakkında da bilgiler paylaşıldı. Bu projelerle birlikte, sanayi bölgesinin çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla daha da güçleneceği vurgulandı.

“Denizli’yi daha ileri taşıyacağız”

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, DTO ile olan güçlü iş birliğinin şehre ve sanayiye değer kattığını belirterek, bu iş birliğinin kaldığı yerden güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyledi. Baltalı, “Odalarımız ve sanayicilerimizle birlikte hareket ederek, Denizli’yi dünyayla rekabet eden bir şehir haline getireceğiz. Ortak projelerimiz sayesinde gücümüzü daha da artıracağız” dedi.

Başkan Erdoğan ve heyeti, Denizli OSB'nin projelerini yakından takip ettiklerini, bu iş birliği ile kente daha büyük katkılar sunacaklarına olan inançlarını dile getirdiler.

Denizli sanayisi için yeni bir dönem

DTO Başkanı Erdoğan ve OSB Başkanı Baltalı, ziyaret sonunda iki kurum arasındaki iş birliğinin, Denizli’nin sanayisi ve ekonomisine uzun vadede daha büyük katkılar sağlayacağı konusunda ortak görüş bildirdiler. Sanayiciler ve kurumlar arasında sağlanacak iş birliklerinin, Denizli’yi daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi haline getireceği vurgulandı.