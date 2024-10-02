UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund, Celtic’i 7-1'lik skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğündeki Dortmund, özellikle ilk yarıda oynadığı etkileyici futbolla sahada üstünlük kurdu. Karim Adeyemi'nin yarım saatte yaptığı hat-trick Alman basınında geniş yankı uyandırırken, Süddeutsche Zeitung ve 11 Freunde gibi önemli medya kuruluşları Şahin'in başarısını övgüyle karşıladı. Celtic'in geçen hafta 5-1’lik galibiyetine rağmen bu ağır mağlubiyet yaşaması, futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Dortmund’un aldığı bu farklı galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken sonuçlardan biri oldu. Karim Adeyemi, karşılaşmanın yıldızı olurken, yarım saat içerisinde attığı üç golle hat-trick yaparak tarihe geçti. Adeyemi’nin bu performansı, Şampiyonlar Ligi’nde bir Alman oyuncunun 2011’den bu yana yaptığı ilk hat-trick olarak kayıtlara geçti. Emre Can ve Serhou Guirassy de golleriyle skora katkı sağlayan diğer isimler oldu. Celtic’in tek golü ise Daizen Maida’dan geldi.

Nuri Şahin’e övgüler yağdı

Türkiye'de Antalyaspor’un başında sergilediği başarılı grafikle tanınan Nuri Şahin, geçen sezon Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra bu sezon takımın başına geçmişti. Şahin’in teknik direktörlük kariyeri, Bundesliga’daki başarılı performansıyla dikkat çekiyordu. Takımı Bundesliga’nın ilk beş haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’ne ise Club Brugge karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle başlamıştı.

Celtic karşısında alınan 7-1’lik galibiyet, Şahin’in Avrupa arenasındaki başarısının da göstergesi oldu. 11 Freunde dergisi, Şahin’i övgüyle karşılarken, onun bu performansını Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulmasına benzetti. Dergi, "Nuri Şahin, dünkü maçta bir keşif yapmış olabilir: Dortmund’un sahada bir oyun fikri var ve bu oldukça etkili görünüyor." ifadeleriyle Şahin’in oyun planını ve teknik direktörlüğünü takdir etti.

Adeyemi’nin Hat-trick’i ve maçın kilit anları

Dortmund’un yıldızı Karim Adeyemi, maçta gösterdiği olağanüstü performansla Celtic’i adeta yıktı. Süddeutsche Zeitung, Adeyemi’nin üç gol attığı ilk yarıda Dortmund’un izleyenleri koltuklarından kaldıracak bir performans sergilediğini belirtti. Gazete, ilk yarıda atılan altı golün seyirciler üzerinde büyük bir etki bıraktığını ve Dortmund’un bu tempoyla maçı rahatlıkla kazandığını vurguladı.