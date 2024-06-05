25 kişilik fuar heyeti, stant açan firmalarla görüşerek pazar araştırması yaptı ve iş bağlantıları kurdu.

DTO'dan dört fuar heyeti

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yılbaşından bu yana Yunanistan, Almanya ve Dubai'de olmak üzere 4 farklı fuara gittiklerini ve 113 kişilik bir heyetle şehirlerini temsil ettiklerini açıkladı.

Dubai'de 25 firma ile yer aldılar

1.000'den fazla katılımcının bulunduğu Dubai INDEX, The Hotel Show ve KIDSPACE fuarlarında DTO, 25 firmadan oluşan bir heyetle yer aldı. Denizli'den de 9 firmanın stant açtığı fuar, Orta Doğu ve Afrika'daki en prestijli konaklama sektörü organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Çeşitli ürün yelpazesi

Fuarda açık alan tasarım, mobilya ve aydınlatma, çamaşırhane ve sonlandırma ekipmanları, dekoratif aksesuarlar ve aydınlatma malzemeleri, endüstriyel mobilyalar, mutfak ve banyo ekipmanları, ev içi ve kontrat mobilyalar, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri ve ekipmanları, havuz ve spa ekipmanları, HORECA ve yemek servis ekipmanları, işletme malzemeleri ve ekipmanları, otel buklet malzemeleri, otel inşaat malzemeleri, otel teknolojisi ve güvenlik sistemleri, otel tekstil ve dekorasyon, pasta ve fırın makine ve ekipmanları, servis ve ikram ekipmanları, spor ve fitness ekipmanları, temizlik ve tesis yönetimi ekipmanları, uyku ekipmanları ve zanaat ürünleri sergilendi.

Her şey Denizli için

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili firmaların yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılmaları için destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Sektörlerimizin, üyelerimizin ve ihracatımızın gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Denizli'miz daha çok tanıtılsın, daha fazla ticaret yapsın ve daha iyi olsun istiyoruz" dedi.

Küresel pazarda rekabet gücü artıyor

DTO'nun, üyelerinin küresel pazarda rekabet güçlerini artırmaları için çalışmalar yürüttüğünü de belirten Erdoğan, "Üyelerimiz fuarlarda gerçekleştirilen çeşitli seminer ve toplantılara da katılarak, sektörlerindeki gelişmeleri ve trendleri yakından takip etme imkânı buluyorlar. O nedenle, bu tür etkinlikler hem bilgi ve tecrübelerini artırıyor hem de iş bağlantılarını geliştirip güçlendiriyor" diye konuştu.