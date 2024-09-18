Denizli Ticaret Odası (DTO), geleceğin iş gücü yönetimine yönelik eğitimlerle şehre rehberlik etmeye devam ediyor. Ücretsiz düzenlenen seminerler, geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

DTO’da gerçekleştirilen “Geleceğin Mesleklerinde İş Gücünü Yönetmek” adlı eğitim, Hümanis Danışmanlık Kurucusu Banu Bingöl Akın tarafından verildi. Bu eğitim, Denizli’nin nitelikli iş gücüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Banu Bingöl Akın: "Gelecek, hem çalışan hem de müşteri profili değişecek"

Banu Bingöl Akın, beş saat süren eğitimde geleceğin iş dünyası hakkında önemli bilgiler verdi. Akın, “Önümüzdeki yıllarda hem çalışanların hem de müşterilerin profili büyük ölçüde değişecek. Geleceğin neler getireceğini anlamadan, bu değişimlere uyum sağlamak zor olacaktır. Bu eğitimin amacı, iş dünyasında nasıl öne geçileceğini ve bu değişikliklerin nasıl yönetileceğini anlatmak” dedi.

Eratalay: "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Eğitime katılan Hüseyin Eratalay, DTO’nun sunduğu eğitimlerin kalitesini vurgulayarak, “Bu eğitimler, şehirdeki iş gücünü geliştirmek adına çok önemli. Burada öğrendiklerimi sosyal medya platformlarımda paylaşacağım” dedi.

Kocabay: "Eğitimler kendimi geliştirmemi sağladı"

Katılımcılardan Nisanur Kocabay ise eğitimlerin kendisine iş hayatında büyük katkılar sağladığını ifade etti. “İnsan kaynakları ve borsa konularında hiç bilgim yoktu, bu eğitimler sayesinde bilgi sahibi oldum. Her şey çok güzel organize edilmişti, bu tür eğitimlerin devamını diliyorum” dedi.

DTO Başkanı Erdoğan: "Eğitimlere gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlere olan yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Denizli’nin gelişmesi için her türlü adımı atıyoruz. Eğitimlerimize olan bu yoğun ilgi bizi motive ediyor ve hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.