Denizli Ticaret Odası (DTO), Geleceğin Meslekleri Eğitim Seminerleri çerçevesinde İş Zekâsı ile Veri Analizi (Power BI) ve İş Liderleri İçin Üretken Yapay Zekâ konularında eğitimler düzenledi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu tür eğitimlerin iş dünyasında yenilikleri takip etmek ve teknolojik gelişmeleri kavrayabilmek açısından önemine vurgu yaptı ve benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.

DTO ve işbirlikçilerinden büyük eğitim projesi

DTO, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü (Denizli İŞKUR), Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve DTO iştiraki Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) iş birliğiyle, "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi" kapsamında eğitim seminerlerini gerçekleştirdi. Eğitimler, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla desteklenen ve cinsiyet eşitliğini ön planda tutan bir program dahilinde yapıldı.

Eğitimlerle geleceğin iş gücüne hazırlık

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, seminerlerin üyelerin ve iş dünyasının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Erdoğan, "Projemiz, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek Denizli iş gücü piyasasını insana yakışır çalışma yaşamına hazırlamayı ve nitelikli iş gücünün istihdamına katkıda bulunmayı hedeflemektedir" dedi. Ayrıca, DTO’nun sektörel eğitim ve gelişim fırsatlarını sürekli olarak sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Gelecek seminerler ve eğitimler

Eğitim seminerleri serisi, DTO hizmet binasında 10 Eylül’de Prof. Dr. İsmail Ovalı'nın İş Dünyasında Yapay Zekâ Araçları, 17 Eylül’de Eğitmen Banu Bingöl Akın’ın Geleceğin Mesleklerinde İş Gücünü Yönetmek ve 24 Eylül’de Prof. Dr. Serdar İplikçi'nin İş Dünyasında Yapay Zekâ Uygulamaları konularında yapılacak seminerlerle devam edecek. DTO Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nde (DTTM) ise üç hafta süresince uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik eğitimler

DTO, girişimcileri geleceğe hazırlamak amacıyla da çeşitli eğitimler sunuyor. 11 Eylül’de TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine Dijital Pazarlama: E-Ticaret ve E-İhracat konulu eğitimler verilecek. Ayrıca, 17 Eylül’de TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyelerine, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı tarafından Geleceğin İş Fikirleri ve Meslekleri konulu seminer sunulacak.