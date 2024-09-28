Ticaret Bakanlığı, konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayı içerisinde ilan fiyatlarında aşırı artış yapan 117 emlak işletmesi tespit edildi. Bu işletmelere, her biri için 100 bin TL olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Sıkı denetim devam edecek

Açıklamada, konut kredisi faiz oranlarının düşeceği yönündeki haberlerin ardından fırsatçılık yaparak ilan fiyatlarında fahiş artışa giden emlak işletmelerine karşı sıkı denetimlerin devam ettiği vurgulandı. Geçen hafta bir emlak işletmesine benzer bir nedenle 100 bin TL ceza kesildiği de hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarındaki fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğini ve kredi faiz oranlarındaki değişiklikleri fırsata çeviren emlak işletmelerine yönelik cezai işlemlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.