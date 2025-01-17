Serie A'da İnter, Empoli'yi konuk ediyor. Zirveye yakın olan İnter, galibiyetle yarışa devam etmek istiyor. Empoli ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Takımların lig performansı

4 galibiyet ve 1 beraberlikle ligde 2. sırada yer alan İnter, 44 puanla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Ev sahibi takım, Empoli karşısında galip gelerek zirveye daha da yaklaşmayı hedefliyor.

Empoli ise son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 20 puanda kalmış ve 14. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Empoli, deplasmanda sürpriz yaparak ligdeki durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 Saat: 22:45

22:45 Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN

S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN Stadyum: Giuseppe Meazza/ San Siro

Giuseppe Meazza/ San Siro Hakem: Ermanno Feliciani

Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Çalhanoğlu'nun, 2 Şubat'taki Milan derbisinde sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak bu tarihe kadar Inter, Empoli, Sparta Prag, Lecce ve Monaco ile mücadele edecek ve Hakan bu karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.