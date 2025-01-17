Serie A'da İnter, Empoli'yi konuk ediyor. Zirveye yakın olan İnter, galibiyetle yarışa devam etmek istiyor. Empoli ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Takımların lig performansı  

4 galibiyet ve 1 beraberlikle ligde 2. sırada yer alan İnter, 44 puanla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Ev sahibi takım, Empoli karşısında galip gelerek zirveye daha da yaklaşmayı hedefliyor.

Empoli ise son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 20 puanda kalmış ve 14. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Empoli, deplasmanda sürpriz yaparak ligdeki durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. 

Hatayspor'un kalecisi Visar Bekaj açıklama yaptı Hatayspor'un kalecisi Visar Bekaj açıklama yaptı

Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?  

  • Tarih: 19 Ocak 2025
  • Saat: 22:45
  • Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN
  • Stadyum: Giuseppe Meazza/ San Siro
  • Hakem: Ermanno Feliciani

Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Çalhanoğlu'nun, 2 Şubat'taki Milan derbisinde sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak bu tarihe kadar Inter, Empoli, Sparta Prag, Lecce ve Monaco ile mücadele edecek ve Hakan bu karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.  

Kaynak: HABER MERKEZİ