Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, akademik birikimi ve deneyimiyle tanınan Prof. Dr. Ersan Öz’ü başkanlık danışmanı olarak ekibine dahil etti. Başkan Erdoğan, “Hocamızın katkılarıyla sorumluluklarımızı daha etkin bir şekilde yerine getireceğiz. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

"Birlikte yeni projeler üreteceğiz"

DTO ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Öz, “Başkanımızın takdire şayan çalışmalarını yakinen takip ediyordum. Bundan sonra ben de bu ekibin bir üyesi olarak katkı sağlamaya çalışacağımdan dolayı da oldukça mutlu ve heyecanlıyım. El birliğiyle, çok daha güzel işler yapacağımıza ve yeni projeler üreteceğimize inanıyorum. Kendisine bize bu imkânı tanıdığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Ersan Öz kimdir?

Manisa Akhisar doğumlu Prof. Dr. Ersan Öz, mali hukuk alanında uzman bir akademisyendir. Lisans ve yüksek lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Öz, doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptı. 2014 yılında profesör unvanını alan Öz, Pamukkale Üniversitesi’nde bölüm başkanlığı, dekanlık ve kurul üyelikleri gibi pek çok önemli görev üstlendi. 150’den fazla makale, 10 kitap ve 40 tebliği bulunan Öz, ulusal ve uluslararası konferanslarda geniş bir birikime sahiptir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyeliği, Tasarım Teknokent Genel Müdürlüğü, Denizli OSB Teknopark Yönetici AŞ Genel Müdürlüğü gibi görevlerle hem akademik hem de sektörel deneyimini artıran Öz, ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, teknoloji geliştirme bölgeleri hukuku ve AR-GE mevzuatları gibi alanlarda çalışmaktadır.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, profesyonel ve akademik birikimle güçlenen ekibinin, Denizli’nin ekonomik ve ticari yapısına önemli katkılar sunacağını vurguladı.