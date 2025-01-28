İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki İSKİ Çevre Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşarak, kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Bahçeli'nin "Trabzonlu" ifadesine atıfta bulunan İmamoğlu, "Ben bir Trabzon evladı olarak milletime ve vatanıma hizmet etmekte kararlı, coşkulu bir Karadenizliyim" şeklinde konuştu.

"Biz tek kişilik oyunu sevmeyiz"

İmamoğlu, konuşmasında yola çıktığı günden itibaren kendisini ailesine, milletine ve vatanına borçlu hissettiğini belirterek, "Benim yol yürüyüşümün bir bedeli var. Her dakikasında ve saniyesinde milletime hizmet etme bedeli. Bundan geri dönmeyiz," dedi. Kararlılığını ve görev bilincini vurgulayan İmamoğlu, "Biz tek kişilik oyunu sevmeyiz; horon gibi halay gibi... Kol kola olmaya, coşkuyla geleceğe yürümeye hazırız," ifadelerini kullandı.

"Tam yol ileri"

İmamoğlu, Bahçeli'nin eleştirilerine karşı, tek yolun ileriye doğru olduğunu ve bu yoldan geri dönmeyeceklerini söyledi. "Coşkuyla geleceğe yürümeye hazır mıyız?" diyerek, "Tam yol ileri" mesajını verdi.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de "Turpun Büyüğü" adını verdiği basın toplantısını hedef almıştı.

Bahçeli, istifa ve adaylık çağrısı yaparak şunları kaydetmişti:

"Bu şahsa tavsiyem, siyasetten, yargıdan, toplumun her kesiminden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna inanıyorsa sade bir vatandaş olmayı tercih ederek sonuçlarına katlanması ve açıkça meydana çıkmasıdır. İmamoğlu kendine güveniyorsa, yüz bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir. Trabzon’un bir evladı olarak da milletimize ve ülkemize hizmet etme imkanını elde edebilmek için resmen harekete geçebilecektir."