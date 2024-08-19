Mall of the Emirates alışveriş merkezinin içinde bulunan bu kapalı kayak merkezi, gerçek bir kış harikası olarak dikkat çekiyor.

Ski Dubai, 2005 yılında hizmete açıldığından beri, Dubai'de kar ve kış sporları tutkunlarına olağanüstü bir deneyim sunuyor. 2007 yılında, Temalı Eğlence Derneği tarafından Thea Üstün Başarı Ödülü'ne layık görülmesi, tesisin kalitesini ve popülerliğini kanıtlıyor.

Neler sunuyor?

Kar tepesi: Ski Dubai'nin en dikkat çekici özelliği, 85 metre yüksekliğindeki gerçek karla kaplı devasa kar tepesidir. Bu tepede kayak yapabilir veya snowboard ile heyecan dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kayak pistleri: Farklı seviyelerdeki pistler, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kayakçılar için uygundur. Ayrıca, profesyonel eğitmenlerden destek alabilirsiniz.

Kar köyü: Buz evleri ve çeşitli kar oyunlarıyla donatılmış kar köyü, aileler için keyifli bir dinlenme ve eğlence alanı sunar.

Penguenlerle buluşma: Ski Dubai, dünyanın en büyük kapalı penguen kolonilerinden birine ev sahipliği yapar. Penguenlerle yakından tanışma ve onlarla vakit geçirme fırsatını kaçırmayın. Bir ilişkinin toksik olduğunu anlamanın kesin yolları

Ekipman kiralama: Kayak veya snowboard ekipmanınız yoksa, Ski Dubai'de ihtiyacınız olan her şeyi kiralayabilirsiniz.

Kar kalitesi ve sıcaklık: Ski Dubai, kar kalitesini ve sıcaklığı mükemmel bir şekilde kontrol eder, bu sayede her zaman ideal kayak koşulları sunar.

Restoran ve mağazalar: İçerideki restoranlar ve mağazalar, yemek ve alışveriş ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmetinizdedir.

Ski Dubai'nin hizmet saatleri

Ski Dubai, yıl boyunca hizmet vermektedir ve haftanın 7 günü açıktır. Hizmet saatleri ise günlere göre değişiklik göstermektedir:

Perşembe: 10.00 - Gece Yarısına Kadar

10.00 - Gece Yarısına Kadar Cuma: 09.00 - Gece Yarısına Kadar

09.00 - Gece Yarısına Kadar Cumartesi: 09.00 - 23.00

09.00 - 23.00 Diğer Günler: 10.00 - 23.00

Ne zaman ziyaret etmeli?

Ski Dubai, yıl boyunca taze ve gerçek kar sistemini koruyarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Hem macera arayanlar hem de kar severler için ideal bir destinasyondur. Dubai'nin sıcağından kaçmak ve kışın tadını çıkarmak için yılın herhangi bir zamanı ziyaret edebilirsiniz.

Ski Dubai, sıcak çöl ortamında kış sporları yapma imkanı sunarak, Dubai'deki gezinizde unutulmaz bir deneyim yaşamanızı sağlar. Bu benzersiz kış harikası, Dubai'nin diğer göz alıcı turistik noktalarına geçmeden önce mükemmel bir başlangıç noktasıdır.