Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kartepe'de gerçekleştirdiği 2. etap kamp çalışmalarıyla sürdürdü. 11 gün süren kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayan yeşil-beyazlı ekip, Beykozspor, Muşspor ve 1922 Konyaspor karşısında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Muğlaspor'un kamp sürecinde takımı yalnız bırakmayan Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan, futbolcuların moralini yüksek tutmak için sürekli takımın yanında oldular. Ayrıca, Başkan Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Genel Kaptan Süleyman Çulha ve yönetim kurulu üyeleri Aykut Asar ile Oral Kaplan da kampı ziyaret ederek takıma destek verdiler.

Hazırlık maçlarıyla form tuttu

Kartepe kampında yapılan hazırlık maçları, Muğlaspor'un yeni sezon öncesi form grafiğini yükseltme açısından oldukça verimli geçti. Takım, Beykozspor karşısında galibiyet elde ederken, Muşspor ve 1922 Konyaspor ile berabere kaldı. Bu maçlar, teknik ekibe takımın eksik yönlerini görme ve oyuncuları daha iyi tanıma fırsatı sundu.

Yeni sezon hazırlıkları devam edecek

Kartepe kampını başarıyla tamamlayan Muğlaspor, 3 günlük iznin ardından Muğla'da devam edecek antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör ve ekibi, ligin başlamasına kadar takımın fiziksel ve taktiksel olarak en üst düzeye çıkması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek.