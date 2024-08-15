Yüksekova’da düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, 15 Ağustos 2024 sabahı Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Patlama anı

Saat 10.00 sularında mutfakta yemek hazırlayan 4 çocuk annesi Bahar Öner, düdüklü tencereyi açmaya çalıştığı sırada büyük bir patlama yaşandı. Patlama, mutfakta büyük bir hasara yol açarken, Bahar Öner’in ellerinde ve yüzünde yaralanmalara neden oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve Öner’e ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Mağdur durumdayız"

Bahar Öner’in kızı Hicran Ferda Öner, yaşanan olayın ardından yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Annem yemek yapıyordu. Düdüklü tencereyi açmaya çalışırken birden bomba gibi patladı. Patlama sonucu annem ellerinden ve yüzünden yaralandı. Kanlar her yere sıçramış durumda, duvarlar bile kan içinde. Mutfağımız tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlama sesine tüm mahalle sakinleri koştu. Biz de uyuyorduk, sesle korkudan uyandık. Gerçekten çok mağdur durumdayız.”