Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 25 yaşındaki Cafer İnceoğlan hayatını kaybetti. İnceoğlan’ın, en yakın arkadaşının düğününden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Olay, dün gece Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Sanayide esnaf olan babası Alim İnceoğlan ile birlikte çalışan Cafer İnceoğlan, yakın arkadaşının düğününde damada eşlik etti ve gece boyunca birlikte eğlendi. Gece yarısı düğünden motosikletiyle dönerken Sultanhisar yakınlarında kaza yapan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 1.5 yaşında bir çocuk babası olan İnceoğlan’ın, iki yıl önce evlendiği öğrenildi. Ailesi ve sevenleri, genç yaşta yaşanan bu acı kayıp nedeniyle büyük bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.