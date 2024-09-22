Hepsiburada, "İş Ortağım Buluşmaları" etkinlikleriyle KOBİ’ler ve girişimcilerle buluşarak e-ticaret dünyasında sunduğu fırsatları paylaşmaya İzmir'den başlıyor.

KOBİ ve girişimcilere destek

E-ticaret sektöründe sunduğu yenilikçi servisleriyle öncü konumda olan Hepsiburada, KOBİ’ler ve girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor. "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" adıyla düzenlenen etkinlik, şirketin e-ticaret platformu üzerinden işini büyütmek isteyen işletmelere sunduğu ayrıcalıkları daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor. Bu yılın ilk buluşması, İzmir'de KOBİ’ler ve girişimcilerle gerçekleşecek.

Tüm ihtiyaçlara özel çözümler sunulacak

Etkinlikte, Hepsiburada’nın işletmelere sunduğu operasyonel, dijital, finansal, sosyal ve ticari çözümler tanıtılacak. Satıcılarına sunduğu bu hizmetler, işlerini büyütmek isteyen girişimcilerin e-ticaret dünyasında karşılaştıkları zorlukları kolayca aşmalarına yardımcı olacak. Özellikle KOBİ’lerin cirolarını artırabilecekleri, satışların zirve yaptığı dönemler öncesinde dikkat etmeleri gereken stratejiler, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak.

Ender Özgün’ün katılımıyla stratejik bilgiler

Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün’ün de katılım göstereceği buluşmada, KOBİ ve girişimcilerin işlerini e-ticaret ile büyütmeleri için stratejik bilgiler paylaşılacak. Özellikle satışların en yoğun olduğu dönemler başlamadan önce, katılımcılara ciro artırmaya yönelik ipuçları aktarılacak.