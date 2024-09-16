Eyüpsultan’da yer alan bir düğün salonunun birinci katına, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce patlayıcı madde atıldı. Patlamanın hemen ardından şüpheliler, dışarıda silahla iki el ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında düğünün ikinci katında bulunan davetliler büyük panik yaşarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadı

Olay, saat 21.40 civarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki katlı düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı madde atıldı. Ardından saldırganlar, düğün salonunun önünde ateş açarak kayıplara karıştı. Patlama ve silah sesleri üzerine düğün salonunun ikinci katında bulunan davetliler hızla dışarı çıktı ve hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre salonda detaylı incelemelerde bulundu.

Şüpheliler aranıyor

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimliği henüz tespit edilemezken, olayın neden gerçekleştiği hakkında da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.