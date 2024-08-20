Batman’ın Kozluk ilçesinde, Mardin’e düğün için yola çıkan bir ailenin pikabı ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, dört kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kazanın detayları

Kaza, Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde, yolun tek şeride düştüğü bir bölümde gerçekleşti. Pikap ve tır sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Olayın hemen ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Aile üyeleri hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, pikap içinde bulunan Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü, yaralı tır sürücüsü ise hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Paramparça olan aracın içindeki ailenin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğün için seyahat ettiği öğrenildi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.