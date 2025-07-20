Denizli’de düğünden yalnızca 3 gün sonra altın ve paralarla birlikte kayıplara karışan teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Acar’ın internet üzerinden oynadığı bahis oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ve tehdit aldığı öğrenildi.



Düğünden günler sonra izini kaybettirdi

34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile evlendi. Ancak Acar, düğünden 3 gün sonra eşinin çalıştığı iş yerinden "hemen döneceğim" diyerek ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

2 milyon TL’lik bahis borcu ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Hüseyin Cumhur Acar’ın internet üzerinden sanal bahis ve şans oyunlarına büyük paralar yatırdığı belirlendi. Özellikle “şeker kaydırma” adlı bir oyuna bağımlı hale geldiği ve yaklaşık 2 milyon TL borçlandığı tespit edildi.

Acar’ın bu nedenle tehditler aldığı ve düğünde takılan altın ve nakit paralarla birlikte evi terk ettiği ortaya çıktı.

Aile: “Evimizi bile satarız, yeter ki sağ salim olsun”

Acar’ın ailesi, yaşananların ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Aile fertleri, damadın başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini ifade ederek, "Gerekirse evimizi satarız ama yeter ki sağ salim dönsün" dedi.

6 gün sonra bulundu

Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Hüseyin Cumhur Acar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Acar’ın ailesiyle görüştükten sonra evine döndüğü öğrenildi.