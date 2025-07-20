Eğitimde kalite standartlarını yakaladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) yürüttüğü “Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Uşak Üniversitesi tam kurumsal akreditasyon aldı. 18 Temmuz 2025 tarihli kararla 5 yıl süreyle akredite edilen üniversite, yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Daha önce 2023 yılında 2 yıllık koşullu akreditasyon alan Uşak Üniversitesi, geçen sürede iç kalite güvence sistemini güçlendirerek sürdürülebilir ve şeffaf yönetim anlayışıyla tam akreditasyon belgesine sahip oldu.

Tüm süreçler titizlikle incelendi

YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından yapılan saha ziyaretlerinde, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma-geliştirme çalışmaları, yönetişim ve liderlik süreçleri, uluslararasılaşma çabaları ve toplumsal katkı projeleri detaylı biçimde analiz edildi. Akademik ve idari birimlerle yapılan görüşmelerin yanı sıra, öğrenci ve mezun memnuniyeti gibi kriterler de değerlendirme sürecine dahil edildi.

Kalite yönetimi tescillendi

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, alınan tam akreditasyon belgesinin üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartlarını sağladığını gösterdiğini belirtti. Rektör Savaş, “Bu akreditasyon, üniversitemizin kurumsal kapasitesini güçlendirdiğini, şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir bir kalite yönetimi anlayışını benimsediğini ortaya koymuştur” dedi.

Prof. Dr. Savaş, bu başarının yalnızca değerlendirme sürecine hazırlıkla sınırlı olmadığını, üniversitenin yapısal dönüşümünü sağlayan uzun soluklu stratejik çalışmaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Tercih oranı yüzde 103’e çıktı

Kalite odaklı çalışmaların Uşak Üniversitesi’nin tercih edilirliğini artırdığını ifade eden Rektör Savaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kalite süreçlerini bir belgeye indirgemek yerine bir yaşam kültürü haline getirmeye odaklandık. Bu anlayışın sonucunda üniversitemizin tercih edilme oranı yüzde 103’e yükselmiş, eğitimde güvenilir bir adres olduğumuz bir kez daha kanıtlanmıştır” dedi.

“Bu başarı hepimizin”

Açıklamasının sonunda sürece katkı sunan tüm akademik, idari personel ile öğrencilere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, şunları söyledi:

“YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başta olmak üzere, değerlendirme komisyonuna, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve tüm YÖK üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu başarıda emeği olan tüm iç ve dış paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Uşak Üniversitesi olarak geleceği inşa eden, kaliteyi merkezine alan üniversiteler arasında yer almaya kararlılıkla devam edeceğiz.”