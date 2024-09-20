Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma minibüsü ile Zeki K. (40) yönetimindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan çevre yolunda gerçekleşen kaza sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Trafiğe kapalı yolda çarpışma

Kaza, Aligör Mahallesi yakınlarında, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan çevre yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 63 H 2854 plakalı minibüs ile düğüne gitmekte olan Zeki K.'in kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Zeki K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.