Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirdi.
Afyonkarahisar’da düğünlerde havaya ateş operasyonu
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi ve Garipçe köyü sınırları içerisinde düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla adli soruşturma yürüttü. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler şöyle:
Jandarma ekipleri şüphelilerden şu malzemeleri ele geçirdi:
- 12 ruhsatsız tabanca
- 2 kuru sıkı tabanca
- 15 ruhsatsız av tüfeği
- 1143 tabanca mermisi
- 22 fişek
- 1 av tüfeği namlusu
- 35 şarjör
- 38 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje
İfadeleri alınan 20 şüpheli daha sonra salıverildi.