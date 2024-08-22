Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti, milyonlarca takipçiye ulaşan ultra lüks yaşantıları ve yaşadıkları son olaylarla büyük ilgi görüyor.

Kimlik ve Aile Arka Planı



Dilan Polat, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Batmanlı olan Polat ailesi, uzun yıllar İzmir'de yaşamıştır. Dilan'ın erken yaşta annesini kaybettiği bilinmektedir ve teyzesiyle büyümüştür. İki kardeşi vardır: Sıla Doğu ve Can Doğu. Dilan'ın ablası Sıla Doğu, İstanbul'da bir yaşam merkezinin sahibidir.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin evliliğinden Nilda ve Milan Efe adında iki çocukları bulunmaktadır. Sosyal medyada sık sık birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme gelmiştir.

Kariyer ve İş Hayatı



Dilan Polat, öncelikle doğum fotoğrafçılığıyla iş hayatına adım atmış ve zamanla popüler isimlerle çalışma fırsatı yakalamıştır. Daha sonra kendi güzellik salonunu açmış ve başarılı bir iş kadını olmuştur. 2017 yılında ablasıyla birlikte kurduğu güzellik merkezi, Türkiye genelinde 115, yurtdışında ise 10 farklı şubeyle hizmet vermektedir.

Engin Polat ise medikal sektöründe başarılı bir iş adamıdır. Kendisi bir medikal şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca Engin Polat Men adlı erkek şubeleriyle de ilgilenmektedir.

Zenginleşme Serüveni



Dilan ve Engin Polat çifti, geçmişte bir gecekondu mahallesinde yaşamış, ancak daha sonra kendi işlerini kurmuşlardır. Özellikle Dilan'ın doğum fotoğrafçılığı ve güzellik salonu işine girişinin ardından, çiftin hayatında bir dönüm noktası oluşmuştur. Yaşam tarzları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken çift, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Son Olaylar ve Tutuklanma



Çiftin tutuklanmasıyla sonuçlanan son olaylar, sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmuştur. Geçtiğimiz Kasım ayında "kara para aklamak", "Vergi usul kanununa muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat çifti ve bazı çalışanları, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polat ailesinin tutuklamaları devam etmektedir.