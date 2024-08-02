Dünden Bugüne Sergisi Foça’da Sanatseverlerle Buluşuyor

Serginin açılışında konuşan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, “Özgün bakış açısını yansıtan bu güzel sergisi için değerli sanatçımızı tebrik ederim. Foçalıları ve tüm sanatseverleri sergiyi kaçırmamaya davet ediyorum,” dedi.

"Dünden Bugüne" sergisi

Ressam Selma Top, serginin içeriği hakkında bilgi verirken, “Resim, duygularımızı, düşüncelerimizi ve renk dünyamızın güzelliklerini ifade etmenin bir yoludur. Çalışmalarımda, objelere bakarak, bir bebeğin oluşumunu düşünerek ve sanatçının cesaret sınırlarını zorladığı resimler hayal ederek ilerliyorum. Sergimde kültürel ve yöresel esintilere de yer vererek bir kültür elçiliği yapmayı amaçlıyorum” diye konuştu.

"Dünden Bugüne" sergisi, 4 Ağustos Pazar gününe kadar Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.