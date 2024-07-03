Mısır'ın Asvan şehrinde yapılan arkeolojik kazılarda, 4.500 yıldan daha uzun süre önce kurulmuş önemli bir ticari ve askeri bölge olan Asvan'da, 300'den fazla mumyanın bulunduğu devasa bir mezarlık keşfedildi. Milan Üniversitesi'nden arkeolog Patrizia Piacentini, bu keşfin Mısır'da eşi benzeri olmadığını belirtti.

36 mezar ve içerikleri

Beş yıldır bölgede çalışan ekip, her biri 30 ila 40 mumya içeren ve 900 yıl boyunca yeniden kullanılan 36 mezarı ortaya çıkardı. Bu mezarların çoğunda muhtemelen bulaşıcı hastalıklardan ölen aileler defnedilmişti. Piacentini, "Asvan ezelden beri bir geçiş noktasıydı" diyerek şehrin tarihi önemine dikkat çekti.

Sosyal sınıf farklılıkları ve tespitler

Kazılarda, insanların sosyal sınıflarına göre gömüldüğü de ortaya çıktı. Asvan'ın başkomutanının mumyalanmış kalıntıları gibi seçkinler tepenin üzerine defnedilirken, orta sınıf aşağıda gömülmüştü. İlk mezar 2019 yılında ortaya çıkarıldı ve içinde dört mumya bulundu. Başlangıçta ikisinin birlikte gömülen anne ve çocuk olduğuna inanılıyordu, ancak yeni araştırmalar bunların iki çocuk olduğunu ortaya koydu.

Tıbbi bulgular ve ameliyat izleri

Kazılar sırasında, bazı kalıntıların bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olduğu, bazılarının ise kemik bozuklukları olduğu tespit edildi. Dizindeki nasır sebebiyle yapılan bir amputasyonun, büyük ihtimalle bir cerrah veya doktor tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu, o dönemdeki tıbbi bilgi ve uygulamalara dair önemli ipuçları sunuyor.

Küçük aile mezarları ve adaklar

Yeni ortaya çıkan mezarlarda, birlikte defnedilen birçok küçük aile de bulunuyordu. Bu ailelerden bazılarının bulaşıcı hastalıklardan ölmüş olabileceği belirtiliyor. Ayrıca mezarlarda çömlekler, ahşap nesneler ve başka 'adaklar' da bulundu. Araştırmacılar, tüm mumyaları incelemeyi ve en iyi korunmuş olanları müzeye ait bir depoda saklamayı planlıyor.

Gelecek planları ve keşiflerin önemi

Piacentini, mezarı temizleyeceklerini ve mumyalanmış insan kalıntılarının geri kalanını mezarı yeniden kapatmadan önce ilk yerleştirildikleri yere geri koyacaklarını söyledi. Bu keşif, Mısır tarihine dair bilinmeyen birçok detayı gün yüzüne çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor.