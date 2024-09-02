INTERCEM, dünya çimento endüstrisinin önde gelen konferansı, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) ev sahipliğinde 11-12 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlikte açılışı, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay yapacak ve çimento sektörünün gündemindeki önemli konular ele alınacak.

Sektörün kalbi İstanbul'da atacak

Dünyanın en prestijli çimento konferanslarından biri olan INTERCEM, bu yıl dokuzuncu kez Türkiye'de düzenleniyor. ÇCSİB’in Turkish Cement markasıyla yer alacağı etkinlikte, ‘ithalat ve ihracat pazarları’, ‘alternatif yakıtlar ve çevre dostu uygulamalar’ ve ‘sürdürülebilir çimento üretimi’ gibi ana başlıklar masaya yatırılacak. Açılış konuşmasını yapacak olan Abdulhamit Akçay, Türk çimento sektörünün mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini de paylaşacak.

Karbon ayak izini azaltma ve geleceğe yönelik stratejiler

Etkinlik kapsamında düzenlenecek karbon ayak izini azaltma panelinde ÇCSİB Yönetim Kurulu Üyesi M. Erkam Kocakerim de konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın moderatörlüğünde, jeopolitik değişimlerin Türk çimento sektörü üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği bir panel düzenlenecek. Abdulhamit Akçay ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ender Şahin’in katılacağı bu oturum, sektörün geleceğine ışık tutacak önemli veriler ve öngörüler sunacak.

“Önümüzdeki dönem için yol haritalarını belirleyeceğiz”

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, INTERCEM’in çimento sektörü için büyük önem taşıdığını belirterek, “Sektör, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Bu etkinlikte, sektörün geleceğini yaklaşık 500 yönetici ve profesyonelle birlikte değerlendirecek, yeni yol haritaları belirleyeceğiz,” dedi.