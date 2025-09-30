Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin’in önde gelen enerji şirketlerinden Dongfang Electric Corporation ile 250 milyon dolarlık yatırım anlaşması yapmayı planladıklarını açıkladı. Bu yatırım, Türkiye'de yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisi kurmayı hedefliyor.

Çin, Türkiye'de 250 milyon dolarlık rüzgar enerjisi yatırımı yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli Dongfang Electric Corporation firması ile Türkiye'de rüzgar türbini üretim tesisi kurmak üzere kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, görüşme sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çinli firmayla yapılan görüşmelerde, yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisi kurma planlarının detaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin 2035 hedefi 120 bin megavat kurulu güç

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi alanında 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güç hedeflediğine dikkat çekti. Bu hedef doğrultusunda, ülkenin türbin ve panel üretim kapasitesini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Dongfang Electric Corporation ile gerçekleştirilen görüşmelerin, bu hedefin gerçekleştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Yatırımın Detayları

Dongfang Electric Corporation’ın Türkiye'deki rüzgar türbini üretim tesisi kurma planı, enerji üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak. Yıllık 2 bin megavat kapasiteli tesisin kurulmasıyla birlikte, Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki üretim gücünün ciddi şekilde artması bekleniyor.