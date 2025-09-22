Geleneksel yöntemlerle organik pekmez üretiminin yapıldığı Yağcık Pekmez Evinde incelemelerde bulunan ekip, üretim sürecini yerinde gözlemledi. Üreticilerle görüş alışverişinde bulunarak, hijyen, kalite standartları ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, aynı zamanda Pekmez Evi ve bağcılığı geliştirmeye yönelik hayata geçirilecek proje adımlarını da üreticilerle paylaştı.

“Yerel üretim geleceğe taşınacak”

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız, yerel üreticilerimizi destekleyerek sağlıklı ve doğal ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Pekmez evlerimiz, hem yöresel kültürümüzün bir parçası hem de sağlıklı beslenmenin önemli kaynaklarından biri. Bu değerleri korumak için üreticilerimizle iş birliğimizi sürdüreceğiz.”

Bu ziyaretin, köydeki üreticilerin bilinçlenmesine ve Emet’in geleneksel ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.