Dünya, bu eylül ayında sıradışı bir gök olayına tanıklık edecek. 7 Ağustos 2024'te ATLAS tarafından keşfedilen 2024 PT5 isimli asteroit, eylül sonunda Dünya'nın etrafında dönen ikinci uydu olacak.

Madrid Complutense Üniversitesi'nden araştırmacılar Carlos ve Raúl de la Fuente Marcos'un raporuna göre, 2024 PT5, 29 Eylül ile 25 Kasım 2024 tarihleri arasında Dünya’nın yörüngesinde kalacak. Asteroit, bu süre sonunda Dünya'dan uzaklaşacak.

Dünya, daha önce de kısa süreliğine ikinci bir uyduya sahip olmuştu. Temmuz 2006'da bir mini ay, Dünya'nın etrafında yaklaşık bir yıl dönmüş, 2020'de ise başka bir mini ay keşfedilmişti. Bu tür olaylar nadir olmakla birlikte bilim insanları tarafından olası görülüyor.

2024 PT5, 9 Ocak 2025'te yörüngesine geri dönecek ve bir sonraki ziyaretini 2055'te gerçekleştirecek. Amatör astronom Tony Dunn, asteroidin yörüngesini gösteren bir simülasyonu X (eski Twitter) üzerinden paylaştı.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 - November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF