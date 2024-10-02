Dünya genelinde yapılan geniş çaplı bir analiz, çocukların görme yetisinin giderek kötüleştiğini ve her üç çocuktan birinin artık miyop olduğunu ortaya koyuyor. Miyop, uzaktaki nesneleri net görememe sorunu olarak bilinirken, çocuklar arasında bu rahatsızlık hızla yaygınlaşıyor. British Journal of Ophthalmology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 1990’dan 2023’e kadar miyopluk oranı üç kat artarak %36’ya yükseldi.

Pandeminin etkisi ve artan ekran süresi

Araştırmacılar, Covid-19 karantinalarının çocukların görme yetisi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirtiyor. Ekran başında geçirilen sürenin artması ve açık havada geçirilen zamanın azalması, miyopluk oranlarını hızla artırdı. Araştırmada, Asya kıtasında miyopluğun en yaygın olduğu, özellikle Japonya'da çocukların %85'i, Güney Kore'de %73'ü ve Çin'de %40'tan fazlasının bu rahatsızlığa sahip olduğu vurgulanıyor. Buna karşın Paraguay ve Uganda gibi ülkelerde miyop oranı %1 gibi düşük seviyelerde seyrediyor.

Miyopluk ve genetik faktörler

Araştırmalar, miyopluğun genetik olabileceğini, ancak çocukların küçük yaşta eğitime başlamaları gibi çevresel faktörlerin de etkili olduğunu gösteriyor. Örneğin, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde çocukların eğitimlerine çok erken yaşta başlaması, göz kaslarının zorlanmasına ve miyopluğun daha yaygın hale gelmesine neden oluyor.

Türkiye’de durum benzer

Türkiye'deki uzmanlar da benzer bir eğilimin Türkiye için geçerli olduğunu belirtiyor. Türkiye’de de artan ekran süresi ve kapalı alanlarda geçirilen zaman, çocukların görme sağlığını olumsuz etkiliyor.

Görme yetisini korumanın yolları

Göz uzmanları, miyopluk riskini azaltmak için çocukların her gün en az iki saat açık havada vakit geçirmesini öneriyor. Açık havada geçirilen zamanın, güneş ışığı veya gözlerin uzak mesafelere odaklanması gibi nedenlerle faydalı olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, özellikle 7-10 yaşları arasında çocukların göz muayenesine götürülmesi gerektiği belirtiliyor.

Miyopluğun tedavisi

Miyopluk, gözlük veya lenslerle düzeltilebiliyor. Asya’da popüler hale gelen bazı özel lensler, çocukların göz gelişimini etkileyerek miyopluğun ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Ancak bu lensler oldukça pahalı ve herkes tarafından erişilebilir değil. Yüksek miyopluk oranlarının, ileri yaşlarda daha ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabileceği konusunda da endişeler bulunuyor.

2050’ye kadar özellikle Asya'da miyopluğun %69’a ulaşması beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %40’a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, gelecekte milyarlarca gencin görme sağlığını korumak için acil adımlar atılması gerektiğini gösteriyor.