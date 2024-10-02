İsviçre ve İtalya arasındaki sınırların bir kısmı, iklim krizi nedeniyle eriyen Alp buzullarının etkisiyle yeniden çizilmeye başlandı. Bu durum, iklim değişikliğinin dünya çapındaki somut etkilerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Erime, tarihin izlerini ortaya çıkardı

İklim krizi, tarih boyunca birçok ilginç olayı gündeme getirmiştir; kimi zaman 13. yüzyıldan kalma donmuş mumyaları, kimi zaman da Viking medeniyeti hakkında bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmıştır. Ancak şimdi, bu süreç, İsviçre ile İtalya arasındaki sınırların değişmesine yol açıyor.

Buzullar ve kayak merkezleri

Eriyen buzullar, Avrupa’nın en yüksek dağlarından biri olan Matterhorn’un altında yer alıyor. Bu bölge, birçok popüler kayak merkezine de ev sahipliği yapıyor. Normalde buzul sırtları ve daimi karla kaplı alanlar tarafından belirlenen doğal sınırlar, iklim değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmek zorunda kalıyor.

Anlaşmalar ve süreç

İsviçre, sınır değişikliğini resmen onaylayan ilk ülke oldu; ancak İtalya henüz onay sürecini tamamlamış değil. Mayıs 2023’te iki ülke, sınırların yeniden çizilmesi için ortak bir komisyon kurarak anlaşmayı taslak aşamasına getirmişti.

Buzul erimeleri rekor seviyeye ulaştı

Eylül 2023'te yayımlanan istatistikler, İsviçre’deki buzulların toplam hacminin %4 oranında kaybedildiğini ortaya koydu. 2022’deki %6’lık rekor erimenin ardından bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci kayıp oldu. İsviçre Buzul İzleme Ağı (Glamos), erimelerin artmasının nedeninin son yıllardaki aşırı sıcak yaz mevsimleri ve 2022 kışındaki düşük kar yağışı olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, bu hava koşullarının devam etmesi durumunda buzul erimelerinin daha da hızlanabileceğini ifade ediyor.

Sınırların netleşmesi iki ülkenin yararına olacak

İsviçre, yeniden belirlenen sınırların her iki ülkenin ekonomik çıkarlarına uygun bir şekilde çizildiğini belirtti. Sınırların netleşmesi, iki ülkenin belirli doğal alanların bakımından kimin sorumlu olduğunu belirlemesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Nihai sınır değişiklikleri, her iki ülke de anlaşmayı imzaladıktan sonra uygulamaya konulacak. İsviçre, İtalya’da onay sürecinin devam ettiğini vurguladı.