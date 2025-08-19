Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü, dünya genelinde insani yardıma dikkat çekti. Gazze’de saldırıların ikinci yılına yaklaşırken insani yardım faaliyetlerinin ağır engellerle karşılaştığı görüldü. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan saldırılarda 61 bin 897 kişi hayatını kaybederken, 155 bin 660 kişi yaralandı.

Dünya İnsani Yardım Günü’nde, bebek, genç, yaşlı ve sivil fark etmeksizin hayatını kaybedenler hatırlanırken, Yeryüzü Doktorları bölgede çalışmalarını sürdürüyor ve uluslararası kamuoyuna Gazze halkına destek çağrısı yaptı.

İnsani Yardım Engelleniyor

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre Gazze’de insani yardım çalışanları sistematik şekilde hedef alınıyor. Bugüne kadar 1.500’den fazla insani yardım görevlisi hayatını kaybetti. Ambulanslar ve yardım noktalarına düzenlenen saldırılar, güvenli bölgelerde yaşayan insanlara yönelik pusularla birleşince durum daha da kritik hale geldi.

Engellenen yardımlar yüzünden Gazze günden güne açlık ve ölümlerle karşı karşıya kaldı. İnsanlığın onurunu temsil eden insani yardım çalışanları görevlerini sürdürürken hayatlarını kaybetmeye devam etti.

Sağlık ve Yardım Çalışmaları Sürüyor

Yeryüzü Doktorları, sağlık ekibiyle Gazze’de temel sağlık hizmetlerini destekledi. Hastanelerin yetersiz kapasiteyle ayakta kalmaya çalıştığı bölgede, özellikle Mart ayında artan açlık ve malnütrisyona karşı tıbbi beslenme tedavisi uygulandı.

Dernek, 1,5 senede 43 binden fazla aileye ve 900 binden fazla insana gıda, sağlık ve beslenme desteği sağladı. Şifa, El Aksa ve El Ahli hastanelerinde çalışmalarını sürdürürken, Al Yarmouk Mülteci Kampı’ndaki sağlık istasyonunda acil müdahaleler gerçekleştirdi.

Kalıcı Destek ve Barış Vurgusu

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Salduz, Temmuz ve Ağustos aylarında açlığa bağlı en az 263 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 112’sinin çocuk olduğunu belirtti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Temmuz ayında 5.000’den fazla çocuğun akut malnütrisyon tedavisi için başvurduğunu aktardı.

Salduz, Yeryüzü Doktorları olarak 2000’li yıllardan bu yana Gazze’de çalışmalarını sürdürdüklerini, sağlık hizmetleri, gıda desteği, aşı programları ve maaş desteğiyle yerel sağlık çalışanlarını desteklediklerini söyledi. Kalıcı barışın sağlanmasıyla Gazze’de sağlık sisteminin yeniden inşasına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.