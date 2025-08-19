Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen olayda, karısının bıçakladığı Ahmet Can B. (25), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak’taki evde yaşandı. İddiaya göre M.B. ile eşi Ahmet Can B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini ağır şekilde yaraladı.

Ağır yaralanan Ahmet Can, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gün süren müdahalelere rağmen genç adam, dün gece hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 12 Haziran 2025’te evlendiği öğrenildi.