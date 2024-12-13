Menemen Belediyesi, vatandaşlarına sunduğu ücretsiz kültür ve spor kurslarından biri olan pilates ile Menemenli kadınları sağlıklı yaşama kavuşturuyor. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın öncülüğünde başlatılan bu kurs, kadınların hem fiziken hem de ruhsal olarak güçlenmesine yardımcı oluyor. Kursa katılan kadınlar, spor yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürmenin yanı sıra keyifli vakit geçiriyor ve sosyal ilişkilerini güçlendiriyor.

Sosyalleşme için pilates yapıyor

Menemen Belediyesi, pilates kursu için gerekli tüm ekipmanları ve antrenman tişörtlerini ücretsiz olarak sunuyor. Kursa yaklaşık 1000 kadın katılırken, her yaştan kadın hem formunu koruyor hem de kaslarını güçlendiriyor. Kurslar sayesinde kadınlar, vücut sağlığına kavuşurken, aynı zamanda yeni dostluklar kurarak toplumsal bağlarını da güçlendiriyor.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Hem kadınlarımız hem de gençlerimiz ve çocuklarımız için spordan kültürel alana kadar çok sayıda kursumuz mevcut. 7’den 77’ye herkes için belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. 72 yaşında bir ablamız pilates kursumuzda sporunu yapıyor. Hemşehrilerimizin, kadınlarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kursiyerler sağlıklı yaşama adım atıyor

Pilates kursuna katılan kadınlar, kursun sadece fiziksel sağlıklarına değil, sosyal yaşamlarına da katkı sağladığını belirtiyorlar. İşte kursiyerlerden bazı yorumlar:

Melek Balseven (58): “Arkadaşlarım sayesinde katıldım ve çok memnun kaldım. Hem fiziksel hem mental olarak kendimi geliştirdim. Ücretsiz bir ortamda profesyonel eğitim almak harika. Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan’a teşekkür ederim.”

Duygu Arslan (32): “Burası ikinci evim gibi. Kendimi buldum, huzurlu ve sağlıklı hissediyorum. Çocuklarım ve ben kurslardan faydalanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.”

Şemsi Kürsü (72): “72 yaşında olmama rağmen pilates sayesinde hiçbir ağrım kalmadı. Kendimi genç hissediyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim.”

Ayşe Ceylan Tekin (40): “Kilomu 74’ten 66’ya düşürdüm. Sosyal hayatımda da çok değişiklik oldu. Hocalarımız çok sabırlı ve profesyonel. Herkese tavsiye ediyorum.” Alia Park’ın ilk tayı dünyaya geldi! İsmini Aliağalılar belirleyecek

Sağlıklı kentler için çalışıyoruz

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, pilates kursuna olan yoğun ilgiyi değerlendirdi ve şunları söyledi: “Menemen Belediyesi olarak kadınlarımızın ve gençlerimizin gerek spor gerekse de kültürel kurslarla gelişimlerine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Kurslarımız ve ekipmanlarımız tamamen ücretsiz olup, sağlıklı ve mutlu kentler, sağlıklı yaşamlardan geçer. Hemşehrilerimize sağlıklı yaşamı destekleyecek hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Kurslarımıza hijyenik koşullarda, kaliteli eğitimci kadromuzla katılmaları için herkesi bekliyoruz.”