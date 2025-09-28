Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Macaristan’ın Szombathely kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nda büyük bir başarıya imza attı. Paralel barda 14 bin 250 puan toplayan Arıcan, altın madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan’dan ikinci altın

Türkiye’nin en başarılı cimnastikçileri arasında yer alan Ferhat Arıcan, paralel barda sergilediği performansla jüriyi etkileyerek 14.250 puana ulaştı. Bu sonuçla kariyerine bir altın madalya daha ekledi.

Türk sporcuların diğer dereceleri

Aynı branşta mücadele eden Altan Doğan 13.600 puanla beşinci sırayı aldı. Barfiks aletinde yarışan Mert Efe Kılıçer ise 13.700 puanla altıncı oldu.

Türkiye organizasyonu 3 altınla tamamladı

Szombathely’de düzenlenen Dünya Challenge Kupası’nda Türkiye, toplamda 3 altın madalya kazanarak organizasyonu önemli bir başarıyla kapattı.