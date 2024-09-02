Dünya Motokros Şampiyonası, 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek ve hem yerel ekonomi hem de Türkiye'nin uluslararası imajı için önemli katkılar sağlayacak. Bu büyük etkinlik, Afyonkarahisar'da ve çevresindeki otellerin tamamen dolmasına neden olmuş durumda. Ziyaretçilerin yiyecek-içecek, eğlence ve diğer harcamaları, yerel esnafa büyük bir canlılık getirecek ve geçen yıl gerçekleştirilen 123 milyon kredi kartı işlem sayısının bu yıl 500 bin ziyaretçiyle iki katına çıkması bekleniyor. Ayrıca, şampiyona Türkiye'nin en büyük karavan alanını oluşturacak ve karavan turizmi açısından da önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.

Üç buçuk milyardan fazla izleyiciye ulaşacak

Dünya Motokros Şampiyonası, Türkiye ekonomisi ve turizmi açısından büyük önem taşıyan ve dünyada en önemli beş organizasyondan biri olarak kabul edilen bir etkinlik. Bu yılki etkinlik, 6 kıtada 180 ülkeden 3,5 milyardan fazla izleyiciye ulaşacak ve 300 milyon Euro'yu aşan bir medya değeri yaratacak. Türkiye'nin ekonomi ve turizmine büyük katkı sağlayarak, 5 milyar TL'yi aşan bir ekonomik değer yaratması beklenen bu dev organizasyon, ülke tanıtımı için de büyük bir fırsat sunuyor.

Bu yılki etkinlik, sponsorlar için benzersiz avantajlar sunarken, yerel ekonomiye de büyük katkılar sağlayacak. Ziyaretçilerin yapacağı harcamalar, özellikle yiyecek-içecek, eğlence ve hizmet sektörlerinde büyük bir canlılık yaratacak. Afyonkarahisar ve çevresindeki otellerin doluluk oranı şimdiden yüzde yüze ulaşmış durumda, bu da yerel esnafın önemli ölçüde kazanç sağlamasına olanak tanıyor. Karavan turizminin artırılması ve bölgenin turistik cazibesinin daha da güçlendirilmesi, etkinliğin diğer önemli katkıları arasında yer alıyor.

Bu yılki en büyük spor etkinliği

Ayrıca, 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Ng Afyon MOTOFEST, Türkiye'nin 2024 yılındaki en büyük gençlik ve spor etkinliği olarak öne çıkacak. Hız, adrenalin, tutku ve eğlenceyi bir araya getiren bu festival, yerli ve yabancı motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlar sunacak. Festival boyunca birçok marka tarafından düzenlenecek çeşitli aktiviteler ve spor etkinlikleri, müzik programlarıyla birlikte, katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak. Bu yıl 500 bine yakın ziyaretçinin katılması beklenen etkinlik, Afyonkarahisar'da büyük bir heyecan ve coşku yaratacak.

Ng Afyon MOTOFEST Konser Programı - Afyonkarahisar 2024:

4 Eylül Çarşamba: Sena Şener - Ceylan Ertem

5 Eylül Perşembe: Dj Aslı Polat - Perküsyon Show / 90's / 2000's Türkçe Müzik Show - Şevval Sam

6 Eylül Cuma: Nova Norda – Madrigal

7 Eylül Cumartesi: -Ustalara Vefa Özel Konuk Gökhan Güney- Sefo

8 Eylül Pazar: Sıla