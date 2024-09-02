Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından mezun olan teğmenlere yönelik soruşturma açıldığına dair yayılan iddialar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kesin bir dille reddedildi. MSB, sosyal medya üzerinden yayılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MSB'nin açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin sosyal medya paylaşımları nedeniyle okula çağrılarak haklarında soruşturma açıldığına dair iddialar doğru değildir" denildi.

Açıklamada, iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulanarak, kamuoyunun bu tür haberler konusunda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

MSB, teğmenlerle ilgili herhangi bir soruşturma sürecinin bulunmadığını ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili kesin bilgi ve doğrulama sağlamak için kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirtti.