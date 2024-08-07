Pole vault (sırıkla atlama) dünyasının parlayan yıldızı Armand Duplantis’in 18 yıl önce evinin arka bahçesinde çekilmiş bir videosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu video, Duplantis’in genç yaşta atletizme olan ilgisini ve yeteneğini gözler önüne serdi.

Geçmişin izlerini taşıyan bu video, Duplantis’in Paris Olimpiyatları'nda kazandığı başarıyla yeniden gündeme geldi. 24 yaşında olan Duplantis, olimpiyatlarda pole vault dalında altın madalya kazandı ve spor dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu başarısı, genç yaşta başladığı spor kariyerinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sosyal medyada gündem

18 yıl önceki video, Duplantis’in ne kadar küçük yaşta büyük bir yetenek olduğunu gösterirken, Paris Olimpiyatları’ndaki başarısıyla nasıl bir sporcu haline geldiğini de gözler önüne serdi. Sosyal medyada viral hale gelen bu video, Duplantis’in olağanüstü gelişimini ve spor kariyerindeki dikkat çekici ilerlemesini geniş bir kitleye ulaştırdı.

Armand Duplantis’in hem geçmişteki potansiyeli hem de günümüzdeki başarıları, onu pole vault dünyasının en büyük isimlerinden biri haline getirdi. Bu video ve olimpiyat başarıları, Duplantis’in ilham verici spor yolculuğunun önemli anlarını yansıtıyor.