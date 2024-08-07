İzmir’in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan başarılı bir operasyonla 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine gerçekleşti.

Olayın detayları

Sahil Güvenlik ekipleri, aldıkları ihbar üzerine belirtilen bölgeye hızla intikal etti. Ekiplerin bölgede yaptığı arama ve tarama sonucunda, lastik bot içinde 32 düzensiz göçmen tespit edildi. Kurtarılan göçmenler arasında 8 çocuk bulunuyor.

Göçmenler sevk edildi

Güvenlik güçleri, göçmenlerin sağlığını kontrol ederek güvenli bir şekilde tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.