Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) 2024 Türkiye Uluslararası Finali için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde gerçekleşecek bu büyük organizasyon, bilim ve teknolojiye ilgi duyan binlerce genç ve çocuk için unutulmaz bir deneyim sunacak. 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek etkinliğe, 90’dan fazla ülkeden 3 bine yakın katılımcı bekleniyor.

Bilim ve robotikte geleceğin yolu: WRO 2024

Dünya Robot Olimpiyatı, 8-19 yaş arası çocuk ve gençlerin katıldığı, robotik çözümler üretmeye yönelik bir platform sunuyor. Katılımcılar, "Earth Allies" teması altında, gezegenimizin sınırlı kaynaklarının adil kullanımı ve doğal afetler sırasında robotik çözümlerle ilgili projelerini paylaşacak.

Etkinlik, bilimsel gelişmelere katkı sağlarken, katılımcıların farklı kültürlerden gelen yaşıtlarıyla iletişim kurmasına da olanak tanıyor. Gençler, hem bilimsel hem de kültürel açıdan kendilerini geliştirirken İzmir, bu süreçte küresel bir bilim ve teknoloji merkezi haline gelecek.

Dört farklı klasmanda yarışlar

Etkinlik dört ana klasmanda gerçekleştirilecek:

Geleceğin Mucitleri: Katılımcılar, doğa ile uyumlu yaşamı destekleyen robotik çözümler geliştirerek projelerini sergileyecek.

Geleceğin Mühendisleri: Takımlar, otonom araçları kullanarak belirli görevleri yerine getirmeye çalışacaklar.

RoboMission: Katılımcılar, görevleri yerine getiren robotlar tasarlayacaklar.

RoboSpor: Takımlar, bir tenis maçında diğer robotlarla rekabet edebilecek robotlar tasarlayarak yarışacaklar.

İzmir ve Türkiye için büyük fırsat

Bu büyük etkinlik, İzmir’in ve Türkiye’nin bilimsel ve kültürel tanıtımına büyük katkı sağlayacak. 8 bin 500 yıllık tarihiyle İzmir, 90 ülkeden gelen misafirlere ev sahipliği yaparken, kentteki turistik mekanlar, oteller ve restoranlar da büyük bir hareketlilik yaşayacak.