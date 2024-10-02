Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası nedeniyle araçların yol dışına çekilmesi çalışmaları devam ediyor. Kazanın etkisiyle Yeşildere Caddesi'nde trafik akışının sonu Ballıkuyu mevkisine kadar uzanırken, Fevzipaşa Bulvarı’nda ise Çankaya Kavşağı'na kadar yoğunluk yaşanıyor.

Alternatif güzergah önerisi

Bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücüler, yoğun trafikle karşılaşmamak için alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıldı. Kaza çalışmaları sürdüğü için trafik akışında kısa süreli gecikmeler yaşanabilir.