Dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a geri döndü. Yeşil-beyazlı forma altında sayısız başarıya imza atan Onbaşı için kulüp yönetimi tarafından imza töreni düzenlendi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp genel müdürü Alparslan Kaya katıldı. Onbaşı, Manisa’da elde ettiği başarıları yeniden yakalamak için çalışmalara hızla başlayacağını ifade etti.

"Onbaşı, yeni başarılara imza atacak"

Cimnastik branşından sorumlu yönetim kurulu üyesi Erkan Turbil, Ayşe Begüm Onbaşı’yı tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor’da görmekten gurur duyduklarını belirtti. "Dünya şampiyonu bir değerimizi yeniden kulübümüze kazandırdık. Ayşe Begüm Onbaşı ile her zaman gurur duyduk ve yeni başarılarla daha da gururlanacağız," dedi.

"Verilen değer çok kıymetli"

Başarılı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ise Manisa’ya dönmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. "Manisa’da daha önce büyük başarılar elde ettim ve tekrar bu kulüpte olmak benim için çok özel. Buradaki mantalite ve sporculara verilen değer beni motive ediyor," dedi.