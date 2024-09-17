Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 14:29'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Türkiye saatine göre kaydedilen depremin derinliğini 9.4 kilometre olarak belirledi. Sarsıntı özellikle Hamidiye Mahallesi çevresinde hissedildi.

AFAD’dan alınan verilere göre, deprem çevre köylerde de hafif şiddetle hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar sarsıntının ardından binalardan dışarıya çıktı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını açıkladı.

Depremin küçük çaplı olması nedeniyle büyük bir hasar ya da yıkım beklenmiyor. Akhisar ve çevre ilçelerde, yetkililerin önlemleri devam ederken, sarsıntının ardından artçı depremlere karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Son dönemlerde bölgede yaşanan küçük depremler, halkta endişeye yol açmış durumda. Uzmanlar ise bu depremlerin büyük bir depremin habercisi olmadığını belirterek, panik yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Deprem sonrası AFAD ve diğer ilgili kurumlar, bölgedeki incelemelerini sürdürerek, halkı bilgilendirmeye devam ediyor.