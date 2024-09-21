Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda 10 - 23 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan dokuzuncu tur maçları sonuçlandı. Açık kategoride Türkiye, güçlü İspanya takımıyla 2-2 berabere kalırken, Kadınlar kategorisinde Çin karşısında 1-3 mağlup oldu.

Açık kategoride dengeli mücadele

Açık kategoride Türkiye, GM Mustafa Yılmaz, GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş ve GM Vahap Şanal kadrosuyla İspanya karşısına çıktı. GM Mustafa Yılmaz, İspanyol satranç efsanesi GM Alexei Shirov karşısında dengeli bir açılış yaptı ve oyunsonuna kaleyi feda ederek rakibin filini almayı başardı. Ancak oyun kale+fil karşı kale oyunsonuna gidince maç beraberlikle sonuçlandı. GM Ediz Gürel, GM David Anton Guijarro’ya karşı Petroff Savunması’nı tercih ederek oyunu dengede tutmayı başardı ve beraberlikle masadan ayrıldı. GM Yağız Kaan Erdoğmuş ise GM Alan Pichot’un erken piyon fedasına karşı sağlam bir oyun sergileyerek rakibiyle berabere kaldı. GM Vahap Şanal ise açılışta inisiyatifi kaybetmesine rağmen oyunortasında güçlü bir savunma yaparak oyunu dengeledi ve berabere bitirdi. Türkiye-İspanya karşılaşması 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kadınlar kategorisinde Çin’e karşı zorlu mücadele

Kadınlar kategorisinde Türkiye, 4 numaralı seribaşı Çin ile karşı karşıya geldi. Maça IM Ekaterina Atalık, WGM Kübra Öztürk Örenli, WIM Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova kadrosuyla çıkan Türkiye, güçlü rakibi karşısında direnç göstermesine rağmen 1-3’lük bir mağlubiyet aldı. 2. masada WGM Kübra Öztürk Örenli, IM Yuxin Song karşısında sağlam bir oyunla beraberlik elde etti. 3. masada WIM Gülenay Aydın da IM Guo Qi’ye karşı eşit bir oyunsonuna ulaşarak yarım puan kazandı. Ancak diğer masalarda puan alamayan takım, Çin’e karşı yenilgiyle günü kapattı.

Onuncu turda galibiyet bekleniyor

45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda onuncu tur karşılaşmalarının TSİ 16.00’da başlayacağını bildiren Federasyon, yarışan takımlara başarılar diledi.