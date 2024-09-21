Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü E.K. yanmaya başlayan aracından son anda çıkmayı başardı.
Tek taraflı kaza sonrası alevler yükseldi
Küçükşapçı Mahallesi Balıkesir-Edremit Yolu üzerinde gerçekleşen tek taraflı kazada, E.K.'nin kullandığı 10 AJM 516 plakalı araç, aniden yanmaya başladı. Olay anında aracın içinde sıkışan sürücü, büyük bir panik içinde son anda dışarı çıkmayı başardı.
Yangın kontrol altına alındı
Olay yerine intikal eden Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda araç tamamen hurdaya döndü. E.K.'nın kazadan sağ kurtulması, olay yerindeki ekipler ve vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.