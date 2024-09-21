Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü E.K. yanmaya başlayan aracından son anda çıkmayı başardı.

Tek taraflı kaza sonrası alevler yükseldi

Küçükşapçı Mahallesi Balıkesir-Edremit Yolu üzerinde gerçekleşen tek taraflı kazada, E.K.'nin kullandığı 10 AJM 516 plakalı araç, aniden yanmaya başladı. Olay anında aracın içinde sıkışan sürücü, büyük bir panik içinde son anda dışarı çıkmayı başardı.

Yangın kontrol altına alındı

Olay yerine intikal eden Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda araç tamamen hurdaya döndü. E.K.'nın kazadan sağ kurtulması, olay yerindeki ekipler ve vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.