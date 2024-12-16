Kış mevsimi boyunca gerçekleştirilen kömür yardımlarına ek olarak, kent genelindeki ağaç budama çalışmalarından elde edilen atıklar, yakacak olarak kullanılarak sosyal bir fayda sağlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, her yıl kasım ve mart ayları arasında yaptığı budama çalışmalarından elde edilen dallar, kökler ve gövdeleri değerlendiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak toplanan bu ağaç atıkları, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan çalışma merkezine götürülerek soba için uygun boyutlarda kesiliyor. Bu sayede, ağaç atıkları kışlık odun haline getirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Yardımlar Süreklilik Arz Ediyor

Kışlık odunlar, paketlendikten sonra Güvercin Masa’nın 444 71 14 numaralı telefon hattı üzerinden yapılan başvurular ve muhtarlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği adreslere teslim ediliyor. Kuşadası Belediyesi, bu uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kışı daha sıcak geçirmelerini sağlarken, çevreyi koruyarak atıkları değerlendirmeyi de hedefliyor.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yardımların kış boyunca devam edeceğini belirterek, “Başkanımız Ömer Günel’in sosyal belediyecilik alanında belirlediği kriterlerle kentimizdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’deki ekonomik krizin Kuşadalılar üzerindeki etkisini en aza indirgemek amacıyla birçok proje üretiyoruz. Bu projeler arasında soba yardımı ve gıda kolisi dağıtımları da yer alıyor. Bu uygulamayla çevreyi koruyarak, atıkları değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi'nin bu çevreci ve sosyal yardımlar, hem doğanın korunmasına hem de ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesinin artırılmasına büyük katkı sağlıyor.