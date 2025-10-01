İzmir’de, kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma nedeniyle uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim’e kadar uzatıldı. 13 ilçeyi kapsayan kesintiler, 2 günde 1 olarak yapılacak ve su kesintileri belirli mahallelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak.

İZSU, su kesintilerinin süresini uzattı!

İzmir’de, su kaynaklarının azalması ve kuraklık nedeniyle başlatılan planlı su kesintileri 15 Ekim’e kadar devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU), 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanan su kesintilerinin uzatıldığını duyurdu.

Kesintiler 15 ilçeyi kapsıyor

Su kesintileri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes ilçelerinde uygulanmaya devam edecek. Bu ilçelerdeki belirlenen mahallelerde su kesintileri sırasıyla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim tarihlerinde ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim tarihlerinde gece saat 23.00 ile 05.00 arasında olacak.

Su kesintileri, birinci ve ikinci bölge olarak ikiye ayrıldı. Birinci bölge Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinden oluşuyor ve bu bölgedeki mahallelerde kesintiler 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim tarihlerinde uygulanacak. İkinci bölge ise Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerini kapsıyor. Bu bölgelerdeki mahallelerde ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim tarihlerinde kesintiler yapılacak.

İzmir’deki su kesintilerinin uzatılmasının, şehrin su kaynaklarındaki azalma ve kuraklık nedeniyle zorunlu hale geldiği belirtildi. İZSU, vatandaşları suyu dikkatli kullanmaları ve planlanan kesintiler hakkında bilgilendirmek amacıyla duyurular yapmaya devam edeceğini bildirdi.